Aseguran Camionetas y Armamento en Operativo Militar en General Treviño, Nuevo León

El Ejército Mexicano, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), llevó a cabo un operativo en el municipio de General Treviño, Nuevo León. Este operativo fue ejecutado por personal de la Octava Zona Militar, que tiene jurisdicción sobre esta área, incluyendo algunos territorios de Tamaulipas.

Durante las últimas horas, las autoridades realizaron el aseguramiento de diversas armas y vehículos que, según se indica, estaban relacionados con la delincuencia organizada que opera en la zona

Aseguramiento de armamento y vehículos

El operativo permitió la recuperación de armas de grueso calibre y vehículos empleados por grupos criminales. En total, se aseguraron al menos 2 camionetas, las cuales se encontraban en posesión de los delincuentes. Además, las autoridades lograron asegurar artefactos explosivos improvisados, armas de fuego de diferentes calibres, incluidos cartuchos hábiles y 10 armas largas. En particular, se destacó el hallazgo de armamento de calibre 3.80.

El aseguramiento se llevó a cabo sin que se registrara un solo disparo, lo que significa que las autoridades lograron llevar a cabo la operación de manera efectiva y sin incidentes graves. Sin embargo, los responsables de este armamento lograron escapar, por lo que hasta el momento no se ha realizado ninguna detención relacionada con este aseguramiento.

La comunidad de General Treviño, ubicada en la frontera entre Nuevo León y Tamaulipas, ha sido un punto crítico de violencia debido a la presencia de diversos grupos criminales. El Ejército ha señalado que este tipo de aseguramientos es esencial para evitar que las armas y vehículos asegurados lleguen a zonas más pobladas, como el área metropolitana de Monterrey, lo que podría incrementar la violencia en la región.

Sin embargo, aunque el aseguramiento de este armamento es un paso positivo, las autoridades han señalado que aún falta mucho por hacer, especialmente en lo que respecta a la detención de los delincuentes involucrados.

