Brasil Aísla a Dos Hombres por Sospecha de ébola; Investigan Posibles Casos en Sao Paulo y Río

Las autoridades sanitarias de Brasil informaron este domingo sobre el aislamiento preventivo de dos hombres que presentan síntomas compatibles con el ébola, en medio de la preocupación internacional por un brote de esta enfermedad que afecta a países de África central.

Uno de los pacientes se encuentra en la ciudad de Sao Paulo. Se trata de un hombre de 37 años que recientemente estuvo en la República Democrática del Congo (RDC) y que presentó fiebre, uno de los síntomas que encajan con la definición de caso sospechoso de ébola. El paciente permanece internado en aislamiento en el Instituto de Infectología Emílio Ribas mientras se realizan análisis especializados.

Las autoridades paulistas señalaron que el hombre dio positivo a un cuadro grave de meningitis, aunque aclararon que la investigación por posible infección de ébola continúa hasta obtener resultados concluyentes.

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El segundo caso bajo observación fue detectado en Río de Janeiro. Según la Secretaría de Salud estatal, se trata de un viajero procedente de Uganda que ingresó a Brasil el pasado 22 de mayo y posteriormente desarrolló síntomas virales como tos, escalofríos y diarrea.

La alcaldía de Río informó que el paciente resultó positivo a malaria, pero precisó que el caso sigue siendo investigado para descartar la presencia del virus del ébola.

Pese a ambos casos sospechosos, las autoridades sanitarias brasileñas aseguraron que la evaluación técnica mantiene como “muy bajo” el riesgo de introducción y propagación de la enfermedad tanto en Brasil como en el resto de Sudamérica.

Emergencia de salud pública

La alerta internacional se produce después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara el pasado 17 de mayo una emergencia de salud pública de importancia internacional ante el avance de una rara variante del virus en la RDC y Uganda.

De acuerdo con el Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades, desde que se declaró el brote en la RDC el 15 de mayo se han registrado más de mil casos sospechosos y cerca de 250 muertes. En Uganda, las autoridades confirmaron el viernes dos nuevos contagios, elevando a nueve el total de casos, con una persona fallecida.

La cepa responsable del actual brote es la variante Bundibugyo, para la cual no existe una vacuna ni un tratamiento específico. El ébola se transmite a través del contacto con fluidos corporales o sangre de personas infectadas y solo puede contagiarse cuando el paciente presenta síntomas. El periodo de incubación puede extenderse hasta 21 días.