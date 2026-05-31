Brasil Aísla a Dos Hombres por Sospecha de ébola; Investigan Posibles Casos en Sao Paulo y Río

Dos viajeros procedentes de África fueron puestos en aislamiento preventivo mientras autoridades descartan contagios. Brasil asegura que el riesgo de propagación en Sudamérica sigue siendo muy bajo.

Trabajadores de la salud en un hospital en el CongoAFP
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