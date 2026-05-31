Motociclista Derrapa en su Unidad y Muere en Orizaba, Veracruz

Durante la madrugada de este domingo 31 de mayo, se registró la movilización de cuerpos de emergencias debido al reporte en el que se informaba que una persona del sexo masculino se encontraba herida tras accidentarse mientras circulaba a bordo de su motocicleta en Orizaba.

De acuerdo con los primeros reportes, se trató de un hombre que circulaba con su vehículo cuando derrapó sobre la avenida Las Palmas, perteneciente al municipio de Orizaba, localizado en la región montañosa del estado de Veracruz.

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Según la información recabada, los hechos se habrían registrado alrededor de las 05:00 horas de este domingo cuando el sujeto circulaba a bordo de una motocicleta y, por causas que hasta este momento aún se desconocen, habría perdido el control de la unidad y terminó derrapando sobre la carpeta asfáltica.

Testigos dieron aviso a los cuerpos de auxilio a los números de emergencias 911 y minutos después, elementos de la Policía Local arribaron al lugar de los hechos y procedieron a realizar el debido acordonamiento de la zona con cinta preventiva amarilla.

Debido a este incidente, el flujo vehicular se vio interrumpido durante varios minutos en tanto se llevaban a cabo las diligencias correspondientes tras este percance vial. Minutos más tarde, al sitio arribaron elementos de la Policía Vial.

Se desconoce la identidad del motociclista que derrapó sobre la avenida Las Palmas en Orizaba

Asimismo, también llegó personal de Protección Civil para brindar apoyo en la atención del incidente y darle los primeros auxilios al motociclista; sin embargo, solo se confirmó el deceso de la persona al darse a conocer que ya no contaba con signos vitales.

Personal de la Policía Ministerial Acreditable llevó a cabo las investigaciones de campo y tomó conocimiento de los hechos. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad, ni mayores detalles sobre las circunstancias que originaron el accidente.