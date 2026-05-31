Motociclista Derrapa en su Unidad y Muere en Orizaba, Veracruz

Un motociclista que circulaba sobre la avenida Las Palmas, en Orizaba, Veracruz, murió al perder el control de su unidad y derrapar sobre la carpeta asfáltica.

Motociclista Derrapa en su Unidad y Muere en Orizaba, VeracruzFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un motociclista muere en Orizaba al perder el control de su unidad en la avenida Las Palmas. Las causas del accidente aún son desconocidas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+