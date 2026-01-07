Sufre Aeropuerto de Monterrey Falla Eléctrica en Terminal A y C: ¿Habrá Cancelación de Vuelos?

Durante este miércoles 7 de enero se registró una afectación en el suministro de energía eléctrica en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, situación que dejó sin luz a las terminales A y C, de acuerdo con información proporcionada por la propia administración aeroportuaria.

A través de un comunicado, el aeropuerto explicó que esta interrupción en el servicio eléctrico fue consecuencia de trabajos realizados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Ante este escenario, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia para garantizar la continuidad de las operaciones.

Las autoridades del aeropuerto detallaron que actualmente se opera de manera segura debido al uso de plantas de energía de emergencia, las cuales permiten mantener en funcionamiento los sistemas esenciales para la atención de los pasajeros, así como los procesos operativos relacionados con los vuelos.

En el comunicado también se informó que la seguridad de los usuarios, del personal y de las operaciones aéreas no se ha visto afectadas, ya que se cuenta con la infraestructura necesaria para responder ante este tipo de casos. La administración del Aeropuerto Internacional de Monterrey pidió disculpar por los inconvenientes ocasionados y agradeció la comprensión de los usuarios.

¿Habrá cancelaciones de vuelos por corte de luz en el aeropuerto de Monterrey?

Hasta el momento, no se ha dado a conocer información oficial sobre cancelaciones de vuelos derivadas de esta situación; sin embargo, se recomienda a los pasajeros mantenerse atentos a los avisos emitidos por el aeropuerto y consultar directamente con su aerolínea el estatus de sus vuelos.

El aeropuerto señaló que continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades de la CFE para resolver esta afectación a la brevedad posible y normalizar el servicio eléctrico en las terminales A y C.

