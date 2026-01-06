La oficina de gestión del diputado federal Héctor de la Garza fue víctima de un robo durante la madrugada del martes 6 de enero, en el centro del municipio de Juárez, Nuevo León. El delito quedó registrado en cámaras de vigilancia instaladas al interior del inmueble, cuyas imágenes ya forman parte de la investigación.

De acuerdo con la información recabada, el robo ocurrió alrededor de la 1:11 de la mañana en una plaza comercial ubicada sobre el libramiento Julio Cisneros. El responsable habría ingresado aprovechando la baja afluencia de personas en la zona durante la madrugada y el periodo vacacional de inicio de año.

Noticia relacionada: Matan a Hombre Durante Convivencia en Colonia Metroplex en Apodaca, Nuevo León

En los videos de seguridad se observa a un solo individuo desplazándose por los pasillos que conducen a la oficina. El sujeto avanza agachado y en algunos momentos gateando, aparentemente con la intención de evitar ser detectado desde el exterior del inmueble. Sin embargo, no advirtió la presencia de una cámara que grabó con claridad sus movimientos.

Video: Roba Ladrón Oficina de Diputado Federal en el Centro de Juárez Nuevo León

Investigan robo en oficina

Tras permanecer varios minutos dentro del lugar, el individuo salió cargando una mochila y diversos objetos. Trabajadores de la oficina informaron que el robo incluyó dinero en efectivo, cuyo monto no fue especificado, así como teléfonos celulares, computadoras portátiles y herramienta que se encontraba almacenada en el sitio.

Una vez que se tuvo conocimiento de los hechos, se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado. Más tarde, elementos ministeriales y policías municipales acudieron al lugar para realizar las diligencias iniciales y recabar indicios.

Las autoridades ya analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad con el objetivo de identificar al presunto responsable y dar seguimiento a la investigación. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este robo.

Historias recomendadas: