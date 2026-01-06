Vuelven a Asaltar Tortillería en la Colonia Valle del Mirador en Monterrey; Es la Cuarta Vez

Una tortillería volvió a ser blanco por ladrones, ya que durante la noche de este martes 6 de enero se reportó un asalto en este establecimiento ubicado sobre la avenida Río Nazas en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Noticia relacionada: Hombre Armado y con Mochila de Repartidor Intenta Asaltar Tortillería en Monterrey

En un video captado por cámaras de seguridad de la tortillería, se puede observar el momento en que dos empleadas se encuentran realizando algunos labores, momento en el que un sujeto llega y amenaza a las mujeres apuntándoles con una pistola. En ese momento, las víctimas corren a una bodega para resguardarse.

El video continua y se puede observar como el ladrón se acerca a la caja registradora de la tortillería y comienza a sacar dinero en efectivo. Luego de pasar alrededor de un minuto, el presunto delincuente sale del establecimiento y regresa para tomar la caja de las propinas. Los empleados llamaron de inmediato a las autoridades para reportar este hecho.

Tortillería en Monterrey suma 4 asaltos

Esta no sería la primera vez que la tortillería sufre un asalto, ya que el pasado 31 de diciembre, empleados de este negocio reportaron a elementos de Fuerza Civil el presunto intento de robo por dos sujetos a bordo de una motocicleta. Uno de los implicados portaba una mochila de repartidor. Este momento quedó registrado por las mismas cámaras de seguridad del establecimiento.

En esa ocasión, el sujeto que ingresó a la tortillería no logro robarse el dinero de las ventas del día, pero amenazó a los empleados con un arma. Durante el intento de asalto se encontraban alrededor de cinco clientes haciendo fila para ser atendido, al notar la presencia del presunto delincuente, todos salieron del establecimiento para resguardarse.

Historias recomendadas:

DAGM