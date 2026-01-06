Captan a Hombres Encapuchados Asaltando Gasolinera en Cadereyta y Juárez Nuevo León

Un par de presuntos asaltantes mantiene en alerta a trabajadores y comerciantes de los municipios de Cadereyta Jiménez y Juárez, luego de que se difundiera un video que muestra la forma violenta en la que operan, sin que hasta el momento hayan sido detenidos por las autoridades.

Las imágenes, que llegaron a la redacción de Noticieros N+ Monterrey, captaron el momento en que dos sujetos armados y encapuchados asaltan una gasolinera ubicada en la colonia Palmanova, sobre la carretera Reynosa, en los límites entre Cadereyta y Juárez. En el video se observa cómo los delincuentes llegan a bordo de una motocicleta y de inmediato someten al despachador del establecimiento.

Video: Asaltan a Golpes a Despachador de Gasolinera en Colonia Palmanova en Cadereyta

De acuerdo con el testimonio de los afectados, los agresores tiraron al suelo al trabajador, lo golpearon en repetidas ocasiones y le despojaron del dinero correspondiente a la venta del día, una cantidad aproximada de 6 mil 500 pesos. Sin embargo, el robo no terminó ahí, ya que también le quitaron sus pertenencias personales y su identificación oficial.

Delincuentes aún no son localizados

Tras la agresión, los responsables huyeron del lugar en la misma motocicleta, dejando al despachador con lesiones físicas y un fuerte temor de que los asaltantes regresen para intimidarlo y evitar que presente una denuncia formal ante las autoridades.

Comerciantes y trabajadores de la zona señalaron que no se trata de un hecho aislado, ya que estos sujetos presuntamente han cometido otros robos con el mismo modus operandi en negocios cercanos, lo que ha incrementado la preocupación entre la población.

Ante esta situación, se hizo un llamado a las autoridades de ambos municipios para que refuercen la vigilancia y logren ubicar y detener a los responsables, quienes ya han sido plenamente captados en video y continúan operando en la región.

