Los Mejores Momentos de 'Memo' Ochoa en los Mundiales Rumbo a su Sexta Copa del Mundo

Guillermo Ochoa asistirá por sexta ocasión a la Copa del Mundo; estos son algunos datos que debes saber sobre el portero mexicano

Guillermo Ochoa durante un partido de la Selección MexicanaFoto: Getty Images

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+