Los Mejores Momentos de 'Memo' Ochoa en los Mundiales Rumbo a su Sexta Copa del Mundo

Guillermo Ochoa asistirá por sexta ocasión a una Copa del Mundo con la Selección Mexicana. El arquero de 40 años de edad ha dejado su huella en los Mundiales en los que ha tenido minutos y es, además, poseedor de varias marcas importantes con México, esto pese a solamente haber disputado tres torneos veraniegos, ya que en otros dos se quedó como suplente.

Es por eso que en N+ te contamos los momentos más destacados de 'Memo' Ochoa en Mundiales, incluyendo su debut, su último partido y cuántos goles ha recibido en Copas del Mundo.

La historia de Memo Ochoa en los Mundiales

Guillermo Ochoa asistió por primera vez a una Copa del Mundo en 2006. En aquella ocasión lo hizo como el arquero suplente, pues el titular y quien disputó todos los partidos fue Oswaldo Sánchez.

Para 2010, Ochoa fue quien disputó la mayoría de los minutos en las Eliminatorias, pero ya en la Copa del Mundo Javier Aguirre, quien en aquel año también era el entrenador de la Selección Mexicana, decidió convocar a Oscar Pérez, por lo que 'Memo' tuvo que ver su segundo Mundial desde la banca.

Su primer partido en una Copa del Mundo llegó hasta 2014, cuando le ganó la carrera a Jesús Corona por la titularidad. En aquella ocasión, el equipo tricolor venció a Senegal en la Jornada 1 de la Fase de Grupos, aunque la consagración del guardameta tapatío llegaría hasta la siguiente jornada cuando tuvo una actuación que le dio la vuelta al mundo ante la anfitriona Brasil, sacando un empate 0-0.

El partido más reciente que Memo Ochoa disputó en un Mundial fue en Qatar 2022, cuando la Selección Mexicana quedó eliminada en Fase de Grupos ante Arabia Saudita.

¿Cuántos goles ha recibido Memo Ochoa en los Mundiales?

Ochoa ha disputado un total de 11 partidos de Copa del Mundo, en los cuales le han anotado 12 goles. Esos 12 tantos han estado repartidos entre ocho selecciones diferentes. Suecia es el equipo que más le anotó con tres, Países Bajos, Brasil y Argentina marcaron dos ante el guardameta mexicano, mientras que Croacia, Corea del Sur y Arabia Saudita le anotaron una vez cada uno.

Además, Ochoa ha dejado su arco en cero solamente en cuatro ocasiones.