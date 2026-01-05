Reactivan Cobros en Casetas de Autopista al Aeropuerto de Monterrey; Genera Filas Kilométricas

La reactivación de los cobros en las casetas de peaje de la autopista al Aeropuerto de Monterrey, en el municipio de Guadalupe, provocaron caos vial la mañana del lunes 5 de enero de 2026, con filas que se extendieron por varios kilómetros, esto después de tres meses que estuvo el acceso gratuito.

Noticia relacionada: Abrirán Sin Costo la Autopista al Aeropuerto por Reducción de Carriles en Miguel Alemán, NL

Debido a las largas filas registradas desde antes del amanecer, diversos conductores se molestaron y expresaron que la situación vial los estaba retrasando para llegar a sus trabajos; otros más tuvieron dificultades en su traslado al Aeropuerto de Monterrey. Señalaron la falta de un operativo eficaz por parte de las autoridades de Nuevo León ante la reactivación en los cobros del peaje.

Que se pague, pero que agilicen el tráfico, mira nomás. Yo tengo que salir a las 7:30 en el aeropuerto y mira.

Video: Reactivan Cobros en Casetas y Hay Filas Kilométricas en Guadalupe

Casetas de la autopista al Aeropuerto de Monterrey solo aceptaban pago en efectivo

Al menos esta mañana, las nuevas casetas de cobro recién construidas en la autopista al Aeropuerto de Monterrey abrían y cerraban cada 15 minutos; además, solo aceptaban pago en efectivo y no las tarjetas de prepago, lo que influyó en el caos vial que provocó el retraso de cientos de conductores.

De cuatro, trabajan dos. Tengo media hora parado

Ante la falta de más personal que agilizara el tráfico en la zona, algunos conductores pidieron a los responsables una mayor atención para evitar el caos vial. A quienes transitaron por la autopista al Aeropuerto de Monterrey esta mañana, no les quedó de otra más que resignarse a la espera para poder continuar con su trayecto.

Historias recomendadas:

Con información de Ángel Giner | N+

SHH