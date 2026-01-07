Muere Empleado Tras Accidente Laboral en Fábrica Tabaquera en Monterrey

La tarde de este miércoles 7 de enero se reportó el fallecimiento de un empleado al interior de una fábrica ubicada sobre la avenida Madero en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Este accidente laboral ocurrió cuando un empleado se encontraba dando mantenimiento a algunas válvulas y una de las piezas explotó provocando que la víctima cayera desde una altura considerable. Según testigos, este percance ocurrió debido a la presión que no se alcanzó a liberar en este objeto que explotó.

Luego de que compañeros de la víctima se percataran del accidente, de inmediato se activaron algunos protocolos de emergencia atendidos por la brigada interna de este lugar. Elementos de Protección Civil de Nuevo León llegaron a este punto para atender el caso. Tras realizarle algunos procedimientos médico al empleado, se confirmó que ya no presentaba signos vitales.

Esta fábrica fue resguardada por elementos de la Policía de Monterrey mientras la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) llevaban a cabo los trabajos correspondientes para determinar como había ocurrido este accidente laboral. Hasta el momento la empresa donde ocurrió el percance no ha dado una declaración al respecto.

Continuan accidentes laborales en fábricas de Nuevo León

Este caso se suma al de la fábrica ubicada en Santa Catarina donde dos empleados murieron aplastados por una máquina mientras realizaban algunos labores. A este punto llegaron elementos de Protección Civil de Nuevo León quienes liberaron a las víctimas las cuales ya no tenían signos vitales.

Días después del accidente laboral, un empleado reveló un video del momento en que ocurrió este percance. El metraje dejó a descubierto que en este sitio no se contaba con un protocolo ante este tipo de casos. La Fiscalía de Nuevo ya investiga el caso.

