Matan a Hombre Mientras Descansaba en Tejabán en Guadalupe, Nuevo León

Un hombre que descansaba dentro de su tejabán fue ejecutado durante la mañana del jueves 8 de enero en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. El crimen se reportó sobre la Calle 1 y camino al Ranchito en la zona conocida como Las Marraneras, a un costado del inicio de la autopista a Reynosa y la avenida Maestro Israel cavazos.

El reporte de disparos de arma de fuego movilizaron a elementos de la Policía de Guadalupe y paramédicos, quienes arribaron al sitio para brindarle los primeros auxilios a la víctima, un hombre de entre 40 y 45 años de edad, pero únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales debido a las heridas de bala.

Investigan homicidio de hombre en Las Marraneras

De acuerdo con el reporte de las autoridades de Guadalupe, la víctima presentaba al menos un disparo en la cabeza, que le causó una lesión en el cráneo; estaba vestido con playera de tirantes, pants negro y sandalias. El hombre que hasta el momento no ha sido identificado de manera oficial, era conocido como “El Chilango” y que le encontraron al menos una lesión de bala en el cráneo.

El área donde ocurrió el homicidio, en la zona de los tejabanes, fue asegurada por elementos de la Policía de Guadalupe, mientras los agentes ministeriales recabaron los testimonios de los vecinos como parte de las indagatorias para llevar a cabo la investigación y determinar cómo sucedieron los hechos.

Aunque oficialmente no hay una línea de investigación, trasciende que la ejecución está relacionada con el tema de venta de droga, pues los vecinos alertaron de esta actividad en la zona de tejabanes. Serán las autoridades quién determinen el móvil del homicidio.

