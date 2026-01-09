Mujer Muere tras Ataque a Balazos Dentro de su Domicilio en Juárez, Nuevo León

Durante la madrugada de este viernes 9 de enero se registró un ataque armado en la colonia Terranova, hecho que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades locales. La información comenzó a fluir durante las primeras horas del día y fue confirmada por fuentes cercanas a la investigación. De acuerdo con los primeros reportes, una persona fue atacada con arma de fuego dentro de su domicilio.

En un inicio, se informó que la víctima logró sobrevivir al ataque y fue trasladada de emergencia a un hospital para recibir atención médica especializada.

Víctima fallece en el hospital

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, la persona lesionada perdió la vida horas más tarde. Trascendió que se trata de una mujer, quien falleció en el Hospital General del municipio de Juárez. Autoridades confirmaron el deceso durante los últimos minutos, conforme se actualizaba la información. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de la víctima ni mayores detalles sobre su edad o contexto personal.

De manera preliminar, se indicó que la mujer presentaba múltiples lesiones producidas por impactos de arma de fuego. Entre las zonas afectadas se mencionan el glúteo, un brazo y el tórax, heridas que finalmente resultaron mortales. La agresión habría ocurrido de forma directa, aunque hasta ahora no se cuenta con información sobre el o los responsables del ataque.

Las autoridades continúan recabando datos para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias exactas de la agresión.

Este hecho se suma a otros eventos violentos registrados recientemente en el estado. Apenas el día anterior se reportó un asesinato a plena luz del día en el municipio de García, en la zona conocida como “El Ranchito”. Aunque a mediados de 2025 se había percibido una disminución en inseguridad, el cierre del periodo y el arranque del mes de enero han estado marcados por una creciente actividad delictiva.

Autoridades estatales y municipales mantienen diversos operativos de seguridad en distintos puntos de Nuevo León. Se espera que en las próximas horas se brinde mayor información sobre estas acciones y sobre el avance de las investigaciones relacionadas con este ataque armado. La situación continúa en desarrollo y se espera que conforme avancen las investigaciónes y se den a conocer más detalles oficiales.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR