Asesinan a Balazos a Joven de 21 Años Frente a su Casa en Juárez, Nuevo León

La tarde de este viernes 9 de enero se registró el asesinato de un joven tras recibir un ataque directo al exterior de su casa sobre el cruce de las calles Vista las Flores y Vista del Clavel en la colonia Vistas del Río en Juárez, Nuevo León.

El hecho ocurrió cuando un grupo de hombres armados a bordo de motocicletas llegaron al domicilio de la víctima. Según testigos, los presuntos responsables habrían gritado el nombre del joven por lo que salió de su hogar y en ese momento recibió varios disparos quedando tendido sobre una banqueta frente a su hogar.

Vecinos llamaron de inmediato a las autoridades correspondientes para reportar este hecho. Al sitio llegaron policías municipales quienes confirmaron que el joven atacado ya no presentaba signos vitales. Minutos después también arribaron agentes de investigación y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) para llevar a cabo los trabajos correspondientes.

Identifican a joven asesinado en la colonia Vistas del Río

En el lugar fueron localizados al menos 8 casquillos de bala los cuales servirán como prueba en la carpeta de investigación de este caso. Las calles Vista las Flores y Vista del Clavel fueron acordonadas y resguardadas mientras elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) recaba información. Vecinos comentaron que los presuntos agresores huyeron a toda velocidad a bordo de motocicletas.

La víctima fue identificada como Erick Daniel, de 21 años de edad. Elementos de la Policía de Juárez comenzaron con rondines de vigilancia en este punto para tratar de localizar a los presuntos agresores y tratar de localizar alguna cámara de vigilancia cercana para poder observar a que lugar huyeron los responsables.

Con información de Alex Rodríguez | N+

