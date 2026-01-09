La tarde de este viernes 9 de enero se registró un accidente vial luego de que un camión de carga volcara encima de tres vehículos particulares que circulaba sobre la carretera libre a Saltillo a la altura del Callejón del Mármol en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

Noticia relacionada: Muere Hombre Tras Ser Atropellado en la Colonia Azteca en Guadalupe, Nuevo León

Fueron elementos de Protección Civil de Nuevo León y del equipo de Jaguares quienes de inmediato llegaron hasta este punto del accidente. Los rescatistas confirmaron que esta volcadura dejó a dos personas lesionadas las cuales fueron atendidas en el sitio.

El camión de carga habría volcado encima de dos autos y una camioneta los cuales quedaron completamente aplastados. Elementos de rescate liberaron a las personas que se encontraban al interior del vehículo para evitar que se registrara un accidente mayor.

Volcadura provoca caos vial en carretera a Saltillo

Debido al tamaño del accidente tuvo que ser solicitada una grúa para comenzar con el retiro de este camión de carga que transportaba aparentemente escombro, el cual quedó tirado sobre un camellón. Al sitio también llegaron elementos de Movilidad para comenzar con el abanderamiento de este punto.

Dos carriles de la carretera libre a Saltillo, en dirección al poniente, tuvieron que ser cerrados para llevar a cabo los trabajos correspondientes y poder retirar los vehículos que quedaron completamente destruidos. Se espera que estas maniobras continúen durante aproximadamente una hora, por lo que se pidió a los automovilistas tomar rutas alternas.

En el sitio ya se encuentran elementos de movilidad analizando como ocurrió este percance y de esta forma poder deslindar las responsabilidades correspondientes. Se espera que en las próximas horas se de a conocer el estado de salud de las dos personas que resultaron lesionadas.

Historias recomendadas:

Con información de Porfirio Medellín | N+

DAGM