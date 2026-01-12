Encuentran Sin Vida a Hombre en Situación de Calle en el Centro de Monterrey

La mañana de este lunes 12 de enero, un hombre en situación de calle fue encontrado sin vida sobre la vía pública, en el cruce de las calles Padre Mier y Rayón, en el Centro de la ciudad de Monterrey. El hallazgo generó la movilización de los cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad hasta el sitio.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, los elementos de Protección Civil estaban realizando el Operativo Carrusel por las bajas temperaturas, cuando observaron que había un hombre tapado con una cobija sin moverse. Al acercarse para brindarle apoyo, detectaron que el hombre estaba inconsciente e intentaron brindarle los primeros auxilios; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Se trata de un hombre en situación de calle, de entre 55 y 60 años de edad, de complexión delgada, tez morena y aproximadamente 1.65 metros de altura, que hasta el momento no ha sido identificado de manera oficial.

Luego de recibir el reporte del hombre hallado sin vida en el centro de la ciudad, elementos de la Policía de Monterrey se movilizaron hasta las calles Padre Mier y Rayón para llevar a cabo el acordonamiento de la zona, en espera del personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) para realizar el levantamiento de evidencias e iniciar las indagatorias correspondientes.

Las autoridades de Monterrey y de Nuevo León ya se encuentran investigando el caso para determinar la causa de muerte del hombre en situación de calle y ver si tiene relación con las bajas temperaturas registradas por el ingreso del frente frío 27 o si se trata de un hecho violento.

