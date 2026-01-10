Localizan a Hombre Sin Vida Dentro de una Oficina en la Colonia Obispado en Monterrey

La tarde de este sábado 10 de enero se reportó la muerte de un hombre al interior de un complejo de oficinas ubicado en la calle Cerro de Picachos, a unos metros de la avenida Constitución, en la colonia Obispado en Monterrey, Nuevo León.

A este punto llegaron elementos de seguridad y de rescate quienes al realizar una revisión, localizaron al hombre sin vida. Aunque no se ha confirmado, presuntamente el sujeto habría muerto intoxicado debido a que en el lugar se presentaba una fuga de gas.

Hasta el momento no ha sido identificado el hombre fallecido, pero tendría alrededor de 65 años de edad. Al sitio también llegaron peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) para llevar a cabo los trabajos correspondientes. La calle Cerro de Picachos fue acordonada por elementos de investigación, acto que alarmó a vecinos y comerciantes cercanos.

Se espera que en los próximos días se revele la autopsia de ley del hombre para saber cuál fue la razón de su fallecimiento. En el sitio permanecieron autoridades recabando información de este caso para poder determinar cómo ocurrió este hecho.

Muere abuelita y nieto dentro de casa en San Nicolás

Un caso similar ocurrió en la colonia Las Puentes en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, donde se reportó la muerte de una abuelita y su nieto al interior de su domicilio. Los elementos de rescate recibieron el reporte de dos personas inconscientes y a la llegada de autoridades se confirmó qué ambos ya no contaban con signos vitales.

La primera línea de investigación indicaría que la abuelita y su nieto habrían fallecido intoxicados tras una fuga de gas, pero elementos de Protección Civil de Nuevo León lo descartaron. Hasta el momento este caso se sigue investigando, por lo qué se esperan más detalles en los próximos días.

