Investigan Posible Intoxicación Alimentaria en Muerte de Abuelita y Nieto en San Nicolás, NL

Hay una nueva línea de investigación relacionada con la posible intoxicación alimentaria en el caso de la señora Adriana, una mujer de 63 años de edad, y su nieto Ricardo de 10 años de edad, quienes fueron encontrados sin vida la noche del pasado viernes 9 de enero, al interior de su domicilio en la colonia Las Puentes, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Noticia relacionada: Localizan a Abuelita y Nieto Muertos al Interior de su Casa en San Nicolás, Nuevo León

Las primeras indagatorias indicaban que la causa de muerte podría haberse tratado de una fuga de gas; sin embargo, las autoridades abrieron una nueva línea de investigación por posible intoxicación alimentaria, pues durante la investigación en el lugar de los hechos encontraron rastros de vómito y comida junto al cuerpo de las dos víctimas.

Las autoridades de Nuevo León aún están a la espera de los resultados de la autopsia de la señora Adriana y su nieto, para definir cuál fue la razón por la cual ambos perdieron la vida durante la noche del viernes. Se espera que en las próximas horas den a conocer de manera oficial la causa de muerte.

Video: Investigan Muerte de Mujer y su Nieto por Posible Intoxicación Alimentaria en San Nicolás, Nuevo León

Encuentran a abuelita y nieto sin vida en San Nicolás de los Garza

Fue alrededor de las 11:30 de la noche del viernes 9 de enero, cuando los cuerpos de emergencia se movilizaron por el reporte de dos personas inconscientes presuntamente por una fuga de gas al interior de una vivienda ubicada sobre la avenida Cordillera de los Andes, en la colonia Las Puentes, perteneciente al municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Al arribar al sitio, elementos de Protección Civil y policías municipales confirmaron la muerte de una mujer identificada como Adriana de 63 años de edad, y su nieto Ricardo de 10 años de edad, quienes habrían sido hallados sin vida por la madre del menor. La zona fue acordonada para llevar a cabo el levantamiento de los cuerpos e iniciar las investigaciones correspondientes.

Con información de Pedro Caballero | N+

