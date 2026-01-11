Inicio Monterrey Matan a Balazos a Mujer Afuera de Tienda de Conveniencia en García, Nuevo León

Matan a Balazos a Mujer Afuera de Tienda de Conveniencia en García, Nuevo León

|

N+

-

La mujer se iba a subir a su auto cuando fue interceptada por su agresor, quien le disparó el diversas ocasiones hasta causarle la muerte, en la colonia Valle de Lincoln

Policía de García

El ataque contra la mujer causó alarma entre comerciantes y clientes de un mercado cercano. Foto: N+

COMPARTE:

Una mujer fue ejecutada a balazos cuando intentó ingresar a su vehículo que estaba estacionado afuera de una tienda de conveniencia ubicada en el cruce de las calles La Cima y Real, en la colonia Valle de Lincoln sector Minas, perteneciente al municipio de García, Nuevo León.

Noticia relacionada: Localizan a Abuelita y Nieto Muertos al Interior de su Casa en San Nicolás, Nuevo León

Elementos de Protección Civil de García y paramédicos acudieron al sitio luego de recibir el reporte de una persona lesionada por arma de fuego, alrededor de las 6:30 de la mañana de este domingo 11 de enero. A su llegada, los cuerpos de emergencia confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales y presentaba algunos impactos de bala en la parte de la cabeza.

Video: Ejecutan a Mujer Al Intentar Subir a Su Auto en la Colonia Valle de Lincoln en García, Nuevo León

¿Cómo sucedió la agresión contra la mujer en la colonia Valle de Lincoln?

De acuerdo a una fuente cercana al caso, la mujer salió de la tienda, se dirigió hacia su vehículo y cuando intentó ingresar a su carro, fue alcanzada por su agresor, quien le disparó en repetidas ocasiones para posteriormente darse a la fuga. La víctima fue identificada como Yesenia Hernández de 35 años de edad, quien quedó sin vida junto a su auto color negro.

La zona fue acordonada por las autoridades, quienes ya se encuentran investigando el caso y revisando todas las cámaras de seguridad ubicadas en el área del crimen para dar con el presunto agresor y posteriormente ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes.

Cabe destacar que la situación generó gran alarma debido a que cerca de la tienda de conveniencia donde ocurrió la agresión estaba instalado un mercado, donde los comerciantes y clientes fueron testigos del hecho ocurrido en la colonia Valle de Lincoln, en el municipio de García, Nuevo León.

Historias recomendadas:

Con información de Alexis Lozano | N+

SHH

Inseguridad en Nuevo León
Inicio Monterrey Matan a balazos a mujer afuera de tienda de conveniencia en la colonia valle de lincoln en garcia nuevo leon