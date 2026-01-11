Matan a Balazos a Mujer Afuera de Tienda de Conveniencia en García, Nuevo León

Una mujer fue ejecutada a balazos cuando intentó ingresar a su vehículo que estaba estacionado afuera de una tienda de conveniencia ubicada en el cruce de las calles La Cima y Real, en la colonia Valle de Lincoln sector Minas, perteneciente al municipio de García, Nuevo León.

Elementos de Protección Civil de García y paramédicos acudieron al sitio luego de recibir el reporte de una persona lesionada por arma de fuego, alrededor de las 6:30 de la mañana de este domingo 11 de enero. A su llegada, los cuerpos de emergencia confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales y presentaba algunos impactos de bala en la parte de la cabeza.

Video: Ejecutan a Mujer Al Intentar Subir a Su Auto en la Colonia Valle de Lincoln en García, Nuevo León

¿Cómo sucedió la agresión contra la mujer en la colonia Valle de Lincoln?

De acuerdo a una fuente cercana al caso, la mujer salió de la tienda, se dirigió hacia su vehículo y cuando intentó ingresar a su carro, fue alcanzada por su agresor, quien le disparó en repetidas ocasiones para posteriormente darse a la fuga. La víctima fue identificada como Yesenia Hernández de 35 años de edad, quien quedó sin vida junto a su auto color negro.

La zona fue acordonada por las autoridades, quienes ya se encuentran investigando el caso y revisando todas las cámaras de seguridad ubicadas en el área del crimen para dar con el presunto agresor y posteriormente ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes.

Cabe destacar que la situación generó gran alarma debido a que cerca de la tienda de conveniencia donde ocurrió la agresión estaba instalado un mercado, donde los comerciantes y clientes fueron testigos del hecho ocurrido en la colonia Valle de Lincoln, en el municipio de García, Nuevo León.

