Vinculación de Número de Celular con CURP en Nuevo León: ¿Cómo Realizar Registro Obligatorio?

A partir de este 9 de enero de 2026, en el estado de Nuevo León y el resto de México, cada línea telefónica deberá estar vinculada a una persona física o moral, para lo cual, será necesario presentar el CURP y una identificación oficial, es decir, la credencial de elector (INE) o el pasaporte, de acuerdo con lo informado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

Esta nueva medida, que tiene como fecha límite hasta el 30 de junio de 2026, es obligatoria para todos los usuarios de telefonía móvil en México. Posterior a este último día hábil para realizar el trámite, las líneas de telefonía que no estén vinculadas serán suspendidas, únicamente podrán realizar llamadas a números de emergencia y atención ciudadana, hasta que se realicé su vinculación.

La vinculación de tu número de celular con tu CURP e INE, tiene el objetivo de eliminar el anonimato para quienes utilizan el servicio de telefonía móvil para cometer diversos delitos como fraude o extorsión. En el caso de las personas morales, también será necesario que presenten su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para este trámite obligatorio.

¿Cómo realizar mi registro presencial?

Para realizar la vinculación de tu número celular con tu CURP e INE de manera presencial debes acudir a un centro de atención al cliente de tu compañía telefónica con los documentos ya mencionados:

Identificación oficial con fotografías (INE o pasaporte)

Clave Única de Registro de Población (CURP)

¿Cómo vincular número de celular con CURP e INE en línea?

Para la vinculación en línea de tu número celular con tu CURP e INE, deberás ingresar a un link que será proporcionado por tu compañía telefónica a través de un mensaje SMS y que también puedes encontrar dando click aquí: Links para registrar mi celular con CURP e INE

Ya dentro, deberás proporcionar tu nombre completo y capturar con la cámara de celular los documentos anteriormente mencionados (INE o pasaporte, CURP, y en caso de ser persona moral, RFC). Además, te pedirán una selfie para autenticarte y validar la información proporcionada.

Al finalizar el trámite te darán un folio de alta con el día y la hora en la que realizaste la vinculación de tu línea telefónica con tus datos personales. Recuerda que tienes tres oportunidades para realizarla en caso de presentarse algún error durante el proceso, y si no lograr hacerlo en línea tendrás que acudir de manera presencial.

