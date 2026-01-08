¿Cómo Registrar Mi Celular con CURP e INE? Links para Vincular Número de Teléfono en Línea

A partir de este 9 de enero de 2026, todos los clientes de telefonía móvil en México deberán realizar el registro de su celular, y para que no te arriesgues a que suspendan tu número telefónico, acá en N+ te explicamos cómo vincular tu línea con tu CURP e INE con los links de Telcel, AT&T y Movistar.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) emitió los lineamientos para la creación del nuevo padrón de telefonía móvil, con el cual se vinculará cada línea celular a una persona física o moral con la finalidad de eliminar el anonimato de este servicio para cometer delitos como fraude y extorsión.

Debido al carácter obligatorio de este trámite para todos los usuarios de telefonía móvil en México, en notas previas ya te dijimos qué pasará si no realizas el registro de tu celular a partir de este 9 de enero y si hay multa por no vincular tu línea con tu nombre completo, CURP e INE.

Links para registrar mi celular con CURP e INE

El proceso para vincular tu línea con tu CURP e INE se podrá hacer de dos maneras: de forma presencial en los centros de atención a clientes de la compañía que brinda servicio a tu número de teléfono y por internet en los siguientes links:

De igual forma, estos links serán enviados por cada compañía a sus usuarios por mensaje SMS para que puedan acceder a la Plataforma de Gestión y realicen el trámite en línea.

¿Cómo vincular mi celular con CURP e INE en línea?

Para registrar tu línea telefónica en los enlaces antes proporcionados deberás contar con una identificación oficial con fotografía, que pueden ser alguno de los siguientes documentos vigentes, los cuales deberán estar en formato PDF:

Credencial para votar (INE)

Pasaporte, o

Documento Nacional de Identidad (CURP Biométrica).

En caso de ser extranjero, deberás presentar únicamente tu pasaporte vigente.

Además de tu identificación oficial, deberás proporcionar tu nombre completo (como se muestra en tu INE o pasaporte), y CURP. Toma en cuenta que si realizas el trámite en línea se te solicitará una selfie para autenticarte y validar la identificación oficial que hayas proporcionado.

Una vez que hayas completado el proceso, recibirás un folio de alta que indicará el día y la hora en la que se realizó la vinculación de tu número telefónico con tus datos personales.

En caso de que la vinculación no sea exitosa, los usuarios tendrán tres oportunidades de realizarla, sin embargo si persiste el problema deberán acudir a un centro de atención a clientes para realizar el trámite de forma presencial.

¿Cuándo es el último día para registrar tu celular con CURP?

Los usuarios de telefonía móvil tendrán hasta el 30 de junio de 2026 para vincular su celular con su CURP e identificación oficial, pues a partir del 1 de julio de 2026 todas las líneas que no estén registradas serán suspendidas y no podrán usar el servicio con excepción de llamadas a números de emergencia y de atención ciudadana, hasta que hagan el registro.

El registro telefónico en México lo deben realizar todos los usuarios que tengan contratado un plan de renta o prepago, y cada persona física podrá vincular hasta 10 líneas en caso de ser necesario.

