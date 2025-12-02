Este Es el País Donde Fueron Prohibidos los Celulares en las Escuelas; Esto Dice la Ley Aprobada

El Congreso chileno aprobó este martes 2 de diciembre de 2025 un proyecto de ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares en colegios, en un intento por mejorar la convivencia y el rendimiento escolar.

Video relacionado: Decomisan Teléfonos Celulares y Presunta Droga en Penal de Puebla

El presidente Gabriel Boric deberá promulgarla en breve. La norma comenzará a regir en marzo de 2026 en todos los colegios públicos y privados.

De acuerdo con autoridades de Chile, el uso de teléfonos celulares en las salas de clases es una pandemia, así lo comentó a la prensa el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, tras la aprobación del proyecto.

Es un flagelo que no tiene control y que hoy día se constituye una de las principales pandemias que afectan a nuestros niños, niñas y jóvenes

¿Celulares causan adicción y afecta aprendizaje en aulas?

Según el diputado Diego Schalper, uno de los autores del proyecto, en menores de edad el uso de celulares está asociado al desarrollo de adicciones y "afecta al proceso pedagógico en las aulas".

Antes de Chile en América Latina, Brasil había impuesto la misma prohibición a fines de 2024.

Para la diputada chilena de oposición Marcia Raphael, la decisión no está "en contra de la tecnología", sino que busca promover "la concentración, el rendimiento, la convivencia y la salud emocional" de los escolares.

Hay casos donde se usarán los celulares en escuelas

La futura ley en Chile sólo permitirá el uso de celulares si el estudiante tiene necesidades educativas especiales, en situaciones de emergencia o alguna condición médica que requiera del dispositivo para el monitoreo.

A junio de 2025, se estima que en Chile había 24.4 millones de ciudadanos con teléfonos celulares sobre una población de casi 20 millones de habitantes.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI