¿Dónde Reciclar Tu Pino de Navidad en Monterrey? Lista de los 49 Centros de Acopio

A partir de este 10 de enero, estarán instalados 49 centros de acopio en diferentes puntos del municipio de Monterrey para reciclar los arbolitos de navidad, con el objetivo de transformarlos y darles una segunda vida para nutrir otras áreas verdes de la ciudad.

Estos 49 centros de acopio para pinos navideños estarán disponibles para la población del sábado 10 de enero al 14 de febrero en la zona centro, poniente, norte, sur y la del Huajuco. Es necesario que el arbolito vaya sin luces, esferas, bases o cualquier tipo de decoración, para que se pueda reciclar.

Lista de los centros de acopio para reciclar pinos de navidad en Monterrey

A continuación te presentamos la lista de los 49 centros de acopio que estarán instalados en la ciudad de Monterrey a partir del 10 de enero, para que ubiques el más cercano, lleves tu pino navideño y le des una segunda vida:

Zona Centro

Delegación de Servicios Públicos Centro: Dr. Coss #3345 entre Rafael de la Peña y David A. Cossio, Col. Del Norte.

Dr. Coss #3345 entre Rafael de la Peña y David A. Cossio, Col. Del Norte. Parque Alamey: entre Ladrón de Guevara y Zuazua, Col. Del Norte.

entre Ladrón de Guevara y Zuazua, Col. Del Norte. Alameda Mariano Escobedo: ubicado en las calles Washington y Villagrán.

ubicado en las calles Washington y Villagrán. Vivero de Ciudad Deportiva: Jesús M. Garza entre Churubusco y Santa Catarina, Col. Carranza.

Jesús M. Garza entre Churubusco y Santa Catarina, Col. Carranza. Plaza Santa Isabel: entre Av. Madero y Xicoténcatl.

entre Av. Madero y Xicoténcatl. Plaza La Salle de la Parroquia San Juan Bautista: Calle Francisco Belden y Ángel Martínez, Col. Chepevera.

Calle Francisco Belden y Ángel Martínez, Col. Chepevera. Parque Mediterráneo: entre 15 de Mayo y Serafín Peña, Col. Centro.

entre 15 de Mayo y Serafín Peña, Col. Centro. ﻿﻿ Mitras Centro: entre las calles Matehuala y Real del Castillo.

entre las calles Matehuala y Real del Castillo. ﻿﻿ Mitras Norte: calle Reynosa entre Tuxpan y Orizaba.

calle Reynosa entre Tuxpan y Orizaba. Moderna: entre Pablo A. de la Garza y Magnolia.

entre Pablo A. de la Garza y Magnolia. Plaza del Mariachi (Plaza Acero): en Av. Madero y Priscliano.

Zona Poniente

Delegación de Servicios Públicos Poniente: Cd. Limón #111, Col. Mitras Norte.

Cd. Limón #111, Col. Mitras Norte. Parque Tucán: Uranio y Polonio, Col. Valle de Infonavit.

Uranio y Polonio, Col. Valle de Infonavit. Reserva Ecológica: San Jerónimo, Av. San Jemo y Av. Insurgentes.

San Jerónimo, Av. San Jemo y Av. Insurgentes. Colinas de San Jerónimo: en Justo Sierra entre Álamos y Fresnos.

en Justo Sierra entre Álamos y Fresnos. Avenida Anillo Periférico: Av. San Jemo y Anillo Periférico.

Av. San Jemo y Anillo Periférico. Ampliación San Jorge: Prol. Ruiz Cortines y León XIII.

Prol. Ruiz Cortines y León XIII. Cumbres 1º Sector: Av. Enrique C. Livas y 3° Avenida.

Av. Enrique C. Livas y 3° Avenida. Cumbres 2° Sector: Paseo de los Estudiantes y Barranco.

Paseo de los Estudiantes y Barranco. Burócratas del Estado: Av. Raúl Rangel Frías y José Martin.

Av. Raúl Rangel Frías y José Martin. INDECO Naranjo: Av. Raúl Rangel Frías y Ruiz Cortines.

Zona Norte

Delegación de Servicios Públicos Norte: Av. Las Selvas #3401 Col. Moctezuma.

Av. Las Selvas #3401 Col. Moctezuma. Villa Mitras: entre Cofre de Perote y Av. No Reelección.

entre Cofre de Perote y Av. No Reelección. Central: en Av. Fidel Velázquez y Xilofactos.

en Av. Fidel Velázquez y Xilofactos. Unidad Modelo: entre Chichén Itzá y Olmeca.

entre Chichén Itzá y Olmeca. Hogares Ferrocarrileros: Av. Fidel Velázquez y Narciso Mendoza.

Av. Fidel Velázquez y Narciso Mendoza. San Bernabé: Av. Aztlán y B. Mitre

Av. Aztlán y B. Mitre Barrio Santa Isabel: entre Canal Medular y Rábida.

entre Canal Medular y Rábida. Lomas de Cumbres: Fundadores del Ejido y Colonia Mitras.

Zona Sur

Ancón del Huajuco: José Alvarado, Jesús E. Treviño y Ramón Magaña.

José Alvarado, Jesús E. Treviño y Ramón Magaña. Florida: José Alvarado, Juan N.

José Alvarado, Juan N. Tecnológico: Agrónomos, Filósofos y Técnicos.

Agrónomos, Filósofos y Técnicos. Villa los Pinos: Río Pánuco y Río Obregón.

Río Pánuco y Río Obregón. Contry: Estrellas y Delfines.

Estrellas y Delfines. Las Brisas: Puerto Márquez y Puerto Arista.

Puerto Márquez y Puerto Arista. Rincón de la Primavera: Bahía de las Islas y Bahía Guantánamo.

Bahía de las Islas y Bahía Guantánamo. Buenos Aires: Golondrina y Siderúrgica.

Golondrina y Siderúrgica. Roma: Pánuco y Aguanaval.

Pánuco y Aguanaval. Loma Larga: Loma Larga y Loma Florida.

Loma Larga y Loma Florida. Independencia: 16 de Septiembre y Durango.

Zona del Huajuco

Delegación de Servicios Públicos Huajuco: Av. Reyna S/N, Col. Condesa.

Av. Reyna S/N, Col. Condesa. Lagos del Bosque: Lago Erie y Zurich, Col. Lagos del Bosque

Lago Erie y Zurich, Col. Lagos del Bosque Satélite Plaza Mayor: Salto del Agua y Paseo de la Reforma, Col. Satélite

Salto del Agua y Paseo de la Reforma, Col. Satélite Mirador Residencial: Lázaro Cárdenas y Cerro de la Silla, Col. Mirador Residencial

Lázaro Cárdenas y Cerro de la Silla, Col. Mirador Residencial Parque Las Dalias: Paseo de las Dalias, Col. Del Paseo

Paseo de las Dalias, Col. Del Paseo Plaza la Rioja: Av. La Rioja y Cervera del Rio

Av. La Rioja y Cervera del Rio Parque Don Armando: Jardines de Lexemburgo y P. de La Reforma, Col. Lomas del Paseo

Jardines de Lexemburgo y P. de La Reforma, Col. Lomas del Paseo Parque Lomas del Paseo: Plaza Paseo Fosano y Cordoner, Col. Lomas del Paseo

Plaza Paseo Fosano y Cordoner, Col. Lomas del Paseo Parque Villa las Fuentes: Paseo Fuentes y Av. La Luz, Col. Villa Las Fuentes

