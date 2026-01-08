¿Si No Tengo CURP Biométrica Puedo Perder Mi Línea Celular? Esto Dicen Compañías Telefónicas

Faltan solo unas horas para que comience el registro de usuarios de telefonía móvil en México, una disposición oficial obligatoria para todos los titulares de una línea celular.

De no hacer este registro, a partir del 30 de junio de 2026 las líneas que no estén vinculadas a su titular serán deshabilitadas y únicamente se podrán realizar llamadas de emergencia.

Todas las compañías de telefonía, desde Telcel y AT&T hasta los operadores móviles virtuales como Bait, deben facilitar el registro de los usuarios a partir del viernes 9 de enero.

Aprueban Identificación de Líneas Telefónicas Móviles México 2026

Los documentos para el registro de líneas telefónicas

Para realizar la vinculación de una persona con una línea telefónica, será necesario presentar identificación oficial con fotografía y la Clave Única de Registro de Población (CURP).

No obstante, algunas compañías incluyen entre los requisitos la nueva CURP Biométrica, una versión avanzada de la Clave Única de Registro de Población de México que integra huellas dactilares, fotografía y escaneo del iris para crear una identidad digital más segura.

Aquí en N+ te explicamos si este documento digital es obligatorio para el registro de las líneas celulares o si se puede presentar otro en su lugar.

¿Es obligatoria la CURP Biométrica?

Si bien algunas compañías como Telcel incluyen la CURP Biométrica entre los requisitos para el registro de telefonía, también se puede presentar en su lugar el pasaporte.

En caso de no tener pasaporte o CURP Biométrica, también puede usarse la CURP tradicional al momento del registro.

La información recabada será resguardada por los operadores telefónicos en cumplimiento con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

