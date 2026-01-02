Anuncian Descuentos en el Refrendo 2026 en Nuevo León: ¿Cuánto Debes Pagar en Enero?

Además del predial, otro pago que se realiza al iniciar un nuevo año es el refrendo anual en vehículos. El Instituto de Control Vehicular en Nuevo León (ICV) ya dio a conocer los descuentos que aplicarán para los automovilistas que acudan a realizar este ejercicio durante el mes de enero.

Fue a través de redes sociales de este instituto donde se compartió una tabla de precios correspondiente al pago del refrendo según el tipo de unidad. En dicho gráfico se muestra el importe habitual a cubrir y, a un costado, el saldo final con los descuentos ofrecidos. En la misma publicación se indicó que los automóviles híbridos también deberán realizar este pago, el cual será diferente para cada modelo correspondiente.

¿Cuáles son los descuentos durante el mes de enero para pagar el refrendo?

Con el fin de que los automovilistas realicen a tiempo el pago del refrendo en 2026, el Instituto de Control Vehicular ofreció a los ciudadanos un descuento durante el mes de enero. A continuación te decimos cuánto tienes que pagar por modelo y tipo de vehículo:

Modelos 2011 o anteriores:

El refrendo tiene un costo regular de 2 mil 206 pesos, pero durante enero el pago es de mil 75 pesos.

Modelos 2012 a 2016:

El costo habitual es de 2 mil 829 pesos y en enero baja a mil 698 pesos.

Eléctricos (cualquier modelo):

El pago se reduce de mil 980 pesos a mil 881 pesos

Motocicletas, remolques y vehículos todo terreno:

El costo baja de 792 pesos a 752 pesos.

¿Puedo pagar el refrendo 2026 en línea?

El refrendo 2026 en Nuevo León se puede pagar en línea a través de la página https://www.icvnl.gob.mx/EstadodeCuenta, donde te pedirán el número de placa de tu vehículo, una vez la ingreses te pedirán revisar tus datos y posteriormente te brindarán el monto a pagar. Para dudas o aclaraciones es importante que asistas a una de las 16 sucursales que tiene el instituto por todo Nuevo León.

Para pagar de manera presencial, el Instituto de Control Vehicular tiene a disposición 16 sucursales las cuales puedes consultar en la página https://www.icvnl.gob.mx/, ahí te dirán cual centro de pago es el más cercano a tu domicilio y los horarios en los que puedes acudir.

