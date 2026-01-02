Monterrey Anuncia Descuentos y Beneficios en Predial 2026: ¿Cuáles Son y Dónde Pagar?
El municipio de Monterrey ofrecerá diferentes beneficios y descuentos en el predial durante el mes de enero
Con el fin de incentivar a los ciudadanos para pagar el predial 2026, el municipio de Monterrey, Nuevo León, anunció a través de sus redes sociales algunos descuentos que serán aplicables durante el mes de enero.
El municipio señaló que el pago en línea es una de las principales alternativas que se están impulsando para facilitar el proceso, reducir tiempos de espera y evitar largas filas en las cajas de cobro ubicadas en distintos puntos de la ciudad. Será a través de la página https://asp.monterrey.gob.mx/predial/, donde se te solicitarán tus datos y poder realizar este ejercicio.
¿Cuáles son los descuentos que ofrecerán en el predial en Monterrey?
El municipio de Monterrey informó que quienes realicen el pago completo del predial 2026 durante enero podrán acceder a un 15 por ciento de descuento. A este beneficio se suma un 2.5 por ciento adicional para los contribuyentes que hayan mantenido sus pagos al corriente durante el 2025, así como otro 5 por ciento extra para quienes realicen el trámite a través de la plataforma en línea.
Otro beneficio que se ofrece es un seguro de casa habitación para las primeras 200 mil personas que paguen el impuesto predial 2026. Todos estos descuentos solo estarán disponibles en el mes de enero.
¿Dónde puedo pagar el predial 2026 en Monterrey?
El municipio de Monterrey habilitó varios centros de cobro los cuales estarán disponibles de lunes a viernes en un horario de 9:00 am a 5:00 pm, los fines de semana la atención se dará de 9:00 am a 1:00 pm. A continuación te decimos cuáles son:
Parque Alamey
- #3701, en la colonia Norte
Palacio Municipal
- Zaragoza y Ocampo, Centro Monterrey
Plaza la Silla
- Av. Garza Sada, colonia Contry
Parque España
- Calle Federico Gómez y Altos Hornos
Garza Sada
- Av. Garza Sada #3900, colonia Sierra Ventana
Parque Aztlán
- Av Solidaridad
Plaza Real
- Av. Gonzalitos #315, colonia Jardín del Cerro
Plaza M
- Av. Lázaro Cárdenas #2801, colonia La República
Mesa de Hacienda
- Av. Lincoln y Ciudad Madero, colonia Jardines de las Mitras
Parque Tucán
- Av. Comisión Tripartita, Valle de Infonavit sexto sector
Mercado Juárez
- Local 6, segundo piso, Centro Monterrey
