Detienen a Hombre con 80 Dosis de Drogas en Escobedo, Nuevo León

Elementos de Fuerza Civil detuvieron a un joven luego ser sorprendido consumiendo estupefacientes en la vía pública. Al realizarle una revisión, los policías le detectaron la posesión de diversas sustancias ilícitas. Los hechos ocurrieron en la colonia Nueva Esperanza en Escobedo, Nuevo León.

Fue durante un operativo de vigilancia en el cruce de las calles Mier y Noriega y San Pedro donde los elementos se percataron de la presencial del joven identificado como Ángel “N”, de 18 años de edad. El sujeto portaba una pequeña mochila donde llevaba al menos 80 dosis de sustancias ilícitas. Luego de percatarse de la situación, los policías lo arrestaron de inmediato.

Entre los presuntos narcoticos fueron aseguradas 46 dosis de hierba verde y seca con características similares a la marihuana, un cigarrillo conocido como artesanal, 33 dosis de una sustancia sólida y cristalina con características parecidas al cristal, una báscula digital y dinero en efectivo.

Los objetos asegurados y el joven detenido fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para que se determine su situación legal. Se espera que los elementos de seguridad realicen una investigación en contra de Ángel “N” para detectar si pertenecería a algún grupo criminal.

El pasado 31 de diciembre ocurrió un caso similar, cuando elementos de la Policía de Guadalupe detectaron un vehículo sospechoso el cual intentó huir tras notar la presencia de las autoridades. Luego de detener el paso del automovilista, los elementos le realizaron un revisión en la cual fueron encontradas más de 100 dosis de sustancias ilícitas.

El hecho se registró en el cruce de la avenida Chapultepec y Florida en la colonia Paraíso en Guadalupe, Nuevo León. El detenido fue identificado como Arturo “N”, quien fue trasladado al Ministerio Público junto con la presunta droga asegurada.

