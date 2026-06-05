Actual Epidemia de Ébola Ya Es la Tercera Más Grande de la Historia; Suman Casi 500 Casos

Naciones Unidas señaló que la actual epidemia de ébola es la tercera más grande registrada en la historia

Trabajadores sanitarios atienden epidemia de ébolaLa actual epidemia de ébola es la tercera mayor de la historia. Foto: Reuters

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