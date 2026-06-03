Mensaje por Brote de Ébola: OMS Alerta por Falta de Rastreo de Contacto con Enfermos

El director de la Organización Mundial de la Salud alertó sobre el bajo rastreo de contactos en el brote de ébola; esto comunicó

ébolaTrabajadores sanitarios se visten con equipo de protección individual (EPP) en el Centro Médico Evangélico, una de las instalaciones que están a la vanguardia de la respuesta al brote de ébola el pasado 31 de mayo de 2026. Foto: Reuters

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