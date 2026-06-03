Mensaje por Brote de Ébola: OMS Alerta por Falta de Rastreo de Contacto con Enfermos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) mandó un mensaje por la preocupación por las dificultades para rastrear a personas que tuvieron contacto con enfermos en medio del brote de ébola.

El mensaje fue realizado por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tras una visita a la provincia de Ituri, donde se concentra la mayor parte de los casos detectados hasta el momento.

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OMS alerta por deficiencias en el rastreo de contactos

De acuerdo con el organismo internacional, únicamente el 45 por ciento de las personas que han estado en contacto con enfermos de ébola han sido identificadas y monitoreadas por las autoridades sanitarias.

El rastreo de contactos es una de las herramientas más importantes para contener brotes infecciosos, ya que permite localizar a personas que pudieron haber estado expuestas al virus y dar seguimiento a su estado de salud para evitar nuevas cadenas de transmisión.

La OMS señaló que fortalecer esta estrategia es clave para controlar la emergencia sanitaria en la región.

¿Cuál es la situación actual del brote?

Según los datos reportados por las autoridades sanitarias, el brote ha dejado hasta ahora 344 casos confirmados y 60 fallecimientos en la República Democrática del Congo.

La ciudad de Bunia, ubicada en la provincia oriental de Ituri, ha sido identificada como uno de los principales focos de la enfermedad y concentra gran parte de las acciones de vigilancia epidemiológica.

Las autoridades continúan trabajando para detectar nuevos contagios y reforzar las medidas de prevención en las comunidades afectadas.

El ébola es una enfermedad viral poco frecuente, pero considerada una de las más peligrosas para los seres humanos debido a su alta tasa de mortalidad.

La enfermedad puede provocar fiebre intensa, debilidad, dolores musculares y complicaciones graves que afectan distintos órganos del cuerpo. Sin tratamiento oportuno, puede resultar mortal.

FBPT