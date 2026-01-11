Dos Muertos y Cuatro Heridos por Volcadura de Camioneta en Galeana, Nuevo León

Dos personas perdieron la vida y cuatro más resultaron lesionadas tras la volcadura de una camioneta donde viajaba una familia que salió de la ciudad de Saltillo, Coahuila, con rumbo hacia la Ciudad de México, la tarde del sábado 10 de enero en el municipio de Galeana, Nuevo León.

Noticia relacionada: Vuelca Tráiler y Mata a Trabajador de Auxilio Vial en la Carretera 57 en Galeana, Nuevo León

El accidente se registró a la altura del kilómetro 197 de la Carretera 57, en la zona conocida como Curva de los Monos, a la altura de la Comunidad Puerto México, donde elementos de Protección Civil de Galeana, Protección Civil de Arteaga, Protección Civil de Coahuila y también oficiales de la Guardia Nacional, acudieron para atender a integrantes de la familia.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, entre las víctimas de la volcadura se encuentra un menor de 13 años de edad. Dieron a conocer que se trata de los integrantes de las familias con apellido Ugalde Maldonado, Galván Ugalde y Ugalde II. Los lesionados fueron trasladados a hospitales para su atención médica.

Video: Volcadura Deja Dos Muertos y Cuatro Heridos en Carretera 57 Galeana, Nuevo León

Vuelca Tráiler y Mata a Trabajador de Auxilio Vial en Galeana

Otro accidente registrado en la Carretera 57, en el municipio de Galeana, Nuevo León, fue la volcadura de un tráiler que dejó como saldo la muerte de un trabajador de auxilio vial. De igual manera, el hecho ocurrió en la curva conocida como Los Monos, muy cerca de la comunidad de San Rafael.

En el lugar perdió la vida Carlos Antonio Rivas de la Torre de 19 años de edad, quien fue identificado por sus compañeros, mientras que uno más, Rodrigo Alejandro Torres Charles de 30 años de edad, fue llevado al hospital de Galeana para su atención médica, pues presentaba golpes y fracturas.

Historias recomendadas:

SHH