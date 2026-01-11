Tráiler Vuelca, Mata a Trabajador de Auxilio Vial y Deja a Otro Herido en Galeana, Nuevo León

Este domingo 11 de enero, la volcadura de un tráiler dejó como saldo un hombre sin vida y otro más lesionado, ambos trabajadores de auxilio vial, en el kilómetro 197 de la carretera Saltillo-Matehuala, en el territorio del municipio de Galeana, Nuevo León.

Según el reporte de Protección Civil Municipal, el percance se registró en la circulación de norte a sur, en la curva conocida como Los Monos, muy cerca de la comunidad de San Rafael, donde personal de auxilio vial se encontraba instalando la defensa de contención cuando el tráiler cargado con rollos de acero lo embistió.

En el lugar perdió la vida Carlos Antonio Rivas de la Torre de 19 años de edad, quien fue identificado por sus compañeros. La víctima lesionada, de nombre Rodrigo Alejandro Torres Charles de 30 años de edad, fue llevado al hospital de Galeana para ser atendido en la unidad de shock trauma debido a los golpes y fracturas que presentaba.

Luego de reportarse la volcadura del tráiler que dejó un trabajador muerto y uno herido, personal de Guardia Nacional División Caminos llegó al lugar para realizar las averiguaciones correspondientes y deslindar responsabilidades. Se espera que en la próximas horas compartan más detalles sobre lo ocurrido en el municipio de Galeana.

Volcadura de camioneta deja dos muertos y cuatro heridos en Galeana

El sábado 10 de enero se registró otro accidente en la Carretera 57, en el municipio de Galeana, Nuevo León, que dejó como saldo dos personas sin vida y cuatro heridas, todos integrantes de una familia, luego de que volcara la camioneta en la que viajaban de Saltillo a la Ciudad de México.

El accidente se registró a la altura del kilómetro 197 de la Carretera 57, en la zona conocida como Curva de los Monos, a la altura de la Comunidad Puerto México. Entre las víctimas se encuentra un menor de 13 años de edad, de acuerdo con lo informado por los cuerpos de emergencia que acudieron a brindarles los primeros auxilios.

