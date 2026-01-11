Inicio Monterrey ¿Suspenderán Clases en Nuevo León por Frente Frío 27? Esto Dijo la Secretaría de Educación

¿Suspenderán Clases en Nuevo León por Frente Frío 27? Esto Dijo la Secretaría de Educación

Ante las dudas de estudiantes y padres de familia, la Secretaría de Educación de Nuevo León emitió un comunicado informando si habrá o no clases por los efectos del frente frío 27

Salón de clases

La Secretaría de Educación de Nuevo León informó sobre la situación de las clases ante las bajas temperaturas. Foto: Ilustrativa | Unsplash

Ante las bajas temperaturas de un solo dígito, registradas en el estado de Nuevo León, debido al ingreso del frente frío número 27, padres de familia y estudiantes se cuestionaron si habrá clases el próximo lunes 12 y martes 13 de enero, días en los que continuarán el frío, de acuerdo con el pronóstico del clima.

La Secretaría de Educación de Nuevo León emitió un comunicado oficial en el que informó que, a pesar del descenso de temperaturas que provocará el frente frío número 27, no se suspenderán las clases en escuelas públicas y particulares del estado.

Además, añadió que durante esta temporada invernal, únicamente cuando la temperatura sea menor a los cero grados centígrados, la asistencia de los estudiantes quedará a criterio de los madres y padres de familia, con el objetivo de priorizar la salud y seguridad de alumnos y alumnas, tanto del turno matutino como del turno vespertino, en escuelas públicas y particulares de nivel de educación básica.

¿Cómo afectará el frente frío número 27 en Nuevo León?

Los efectos del frente frío número 27 que ingresó durante la noche del sábado y madrugada del domingo 11 de enero, en el estado de Nuevo León, provocó un descenso de temperaturas y rachas de viento de entre 40 a 60 km/h.

Para el lunes 12 de enero, el pronóstico del clima indica que persistirán las bajas temperaturas de hasta 5°C como mínimas y 12°C como máximas, cifras que continuarán presentándose hasta el martes 13 de enero, junto con rachas de viento de 30 a 50 km/h y chubascos.

SHH

