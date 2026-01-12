Tráiler Cargado de Leche Vuelca y Obstruye Carriles Exprés en Guadalupe, Nuevo León

Un tráiler cargado con leche terminó volcado debido al exceso de velocidad al que viajaba durante la noche del domingo y madrugada del lunes 12 de enero, sobre los carriles exprés de la avenida Morones Prieto y la calle Barbadillo, en la zona centro del municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Luego de tomar una curva a exceso de velocidad, el tráiler terminó por voltearse y tirar su cargamento de leche, obstruyendo la vialidad y generando la movilización de cuerpos de emergencia hasta el lugar del accidente. El cierre se extendió por varias horas de la madrugada mientras las grúas retiraban el vehículo pesado.

Bomberos de Guadalupe, elementos de Protección Civil de Nuevo León y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios a Walter Alejandro de 30 años de edad, el chofer del tráiler que transportaba cientos de litros de leche, mismos que quedaron esparcidos sobre la vía pública.

Conductor de Tráiler Pierde el Control y Choca con Carro en la Av. Revolución en Monterrey

Durante el fin de semana se registró otro accidente donde estuvo involucrada una unidad pesada, en las avenidas Revolución y Alfonso Reyes, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. El chofer del tráiler tipo pipa, que se dirigía hacia Santa Catarina, perdió el control al intentar frenar y terminó impactando a otro vehículo, dejando lesionado a un joven, quien resultó con contusiones en extremidades superiores.

El tráiler terminó obstruyendo la vialidad de las avenidas Revolución y Alfonso Reyes por varias horas, hasta que las autoridades llevaron a cabo el retiro de la unidad. Elementos de vialidad arribaron al lugar del accidente para mantener el orden vehicular en dicha zona del Área Metropolitana de Monterrey.

Con información de Raymundo Elizalde y Alexis Lozano | N+

SHH