Rescatan a 8 Perritos de Construcción en Apodaca, Nuevo León

Elementos de Protección Civil de Nuevo León realizaron el rescate de ocho perritos que se encontraban al interior de una construcción en el municipio de Apodaca, durante la mañana de este lunes 12 de enero.

De acuerdo con el reporte oficial, el operativo se llevó a cabo en el área conocida como Word Park Apodaca, sobre el Circuito de Acueducto, en la colonia Exhacienda Santa Rosa. El llamado de auxilio fue recibido a las 07:58 horas de la mañana.

Al arribar al sitio, personal de la Unidad U.03 localizó a los animales dentro de una caja de madera colocada en la zona de construcción. En total fueron rescatados ocho canes, de los cuales siete eran cachorros y uno adulto, identificado como la madre.

Perritos rescatados recibirán atención médica

Tras el rescate, los animales fueron retirados del lugar para ser trasladados a la institución correspondiente, donde recibirían valoración médica y atención adecuada, con el objetivo de garantizar su bienestar.

Protección Civil informó que no se registraron riesgos adicionales en el área y que la situación quedó bajo control una vez concluido el operativo. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación que represente riesgo para personas o animales, a fin de que pueda ser atendida de manera oportuna.

