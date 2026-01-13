Autoridades Detectan Falta de Limpieza en Negocio de Pollo Frito en Monterrey Tras Denuncia

La Secretaría de Salud de Nuevo León realizó una inspección sanitaria en un restaurante de pollo frito luego de que una familia denunciara haber sufrido una intoxicación alimentaria. Este establecimiento se encuentra ubicado en el sector Solidaridad en Monterrey y fue durante este martes 13 de enero cuando ocurrió la revisión.

Este caso se originó después de que un matrimonio señalara que tanto ellos como sus dos hijos, de 9 y 11 años de edad, presentaron complicaciones de salud tras consumir pollo frito adquirido mediante una plataforma digital. La familia fue internada en el Hospital Metropolitano, donde los menores aún permanecen internados.

Tras conocer el caso, personal de la Secretaría de Salud acudió al establecimiento señalado donde se llevó a cabo una revisión sanitaria como parte del protocolo correspondiente. Durante la inspección, se detectaron diversas irregularidades relacionadas con las condiciones del lugar.

Restaurante de pollo frito clausurado presentaba falta de limpieza

El subsecretario de Regulación y Fomento Sanitario, Rinaldo Cantú Chay, informó que, aunque las anomalías encontradas no fueron consideradas críticas, se tomó la decisión de suspender las actividades del restaurante debido a que se trata de un establecimiento dedicado a la preparación y manejo de alimentos.

En el establecimiento encontramos ciertas anomalías, principalmente en temas de limpieza, como se lleva a cabo el manejo de alimentos, se tomó la decisión de suspender actividades mientras se corrigen estas observaciones

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) mencionó que sigue abierta una investigación sobre este caso. En cuanto al estado de salud de los menores, autoridades confirmaron que ambos se encuentran estables pero siguen bajo observación médica.

