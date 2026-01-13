Detienen a Familia por Intentar Robar Cajas Fuertes y Dinero en Dos Notarías en Monterrey

Elementos de seguridad lograron capturar a cinco integrantes de una familia luego de ser sorprendidos intentado robar dinero y una caja fuerte en dos notarías ubicadas en diferente sectores del municipio de Monterrey, Nuevo León. Los hechos se dieron a conocer durante este martes 13 de enero.

Noticia relacionada: Detienen a Dos Mujeres y Aseguran Droga tras Cateo en Colonia La Herradura en Monterrey

El primero en ser detenido se trataría de un hombre identificado como Marcos Manuel “N”, de 50 años de edad. El sujeto fue visto por los encargados de la Notaría 105 a través de cámaras de seguridad intentando llevarse una caja fuerte, por lo que llamaron de inmediato a elementos de seguridad. Fue en el cruce de las calles Paris y Mirador en la colonia Mirador, donde la Policía de Monterrey logró capturar al presunto ladrón.

En una segunda movilización se logró la detención de cuatro personas más. Este hecho ocurrió luego de que los dueños de una notaría detectaran que al interior de este sitio se encontraban varios sujetos, por lo que llamaron de inmediato a las autoridades. El suceso se registró en las calles Reforma y Eduardo Aguirre Pequeño en la colonia Mitras Centro.

Video: Detienen a Familia por Robo y Daños en Notarías de Monterrey

Familia detenida por robo a Notarías es trasladada al Ministerios Público

Luego de una revisión, las autoridades lograron detener a Adelina “N”, de 54 años, Cristofer “N”, de 25 años, Antonio “N”, de 40 años y a Fátima “N”, de 18 años de edad. Luego de realizarle diversas preguntas, los presuntos ladrones mencionaron que eran familiares de la persona detenida en la Notaría 105.

Marcos Manuel “N” ya tenía al menos dos acusaciones de robo en otras notarías, por lo que el hombre junto a su familia fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal. Elementos de la Policía de Monterrey pidieron a los dueños de los lugares afectados que acudan a presentar una denuncia formal contra los integrantes de esta familia para proceder legalmente en su contra.

Historia recomendada:

Con información de Ángel Giner | N+

DAGM