Muere Elemento de Fuerza Civil Dentro de Campo Policial No.1 en Escobedo, Nuevo León

La muerte de un policía de Fuerza Civil movilizó a autoridades de investigación durante la mañana del martes 13 de enero en el municipio de Escobedo, Nuevo León. El despliegue se dio las instalaciones del Campo Policial No.1, ubicadas en la Carretera a Nuevo Laredo, frente a la colonia Nueva Castilla.

Noticia relacionada: Intentan Matar a Balazos a Menor de Edad en Calles de García, Nuevo León

Tras el reporte, arribó al sitio una ambulancia de la misma corporación policial para brindar la ayuda necesaria; sin embargo, ya se había confirmado la muerte del policía. Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad de Nuevo León no ha dado a conocer la identidad de la víctima.

¿Cuál fue la causa de muerte del policía de Fuerza Civil en Escobedo?

Aunque las causas que llevaron al deceso aún no son establecidas oficialmente, trasciende que el elemento de Fuerza Civil habría muerto aparentemente por un paro fulminante mientras descansaba en uno de los dormitorios del Campo Policial No.1, en la Carretera a Nuevo Laredo.

Las autoridades de Nuevo León continúan investigando el deceso del policía que se registró durante la mañana de este martes 13 de enero en el municipio de Escobedo. Se espera que en las próximas horas, con los resultados de la autopsia de ley, confirmen la causa de muerte del oficial, del cual, se desconoce su identidad.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH