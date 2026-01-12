Investigan Muerte de Hombre Frente a un Negocio en el Centro de Monterrey

La tarde de este lunes 12 de enero se reportó el fallecimiento de un hombre al exterior de un negocio ubicado sobre la avenida Cuauhtémoc en el centro de Monterrey, Nuevo León. En el lugar se registró una intensa movilización, por lo que ciudadanos se alarmaron.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:40 de la tarde a la altura de la calle 15 de Mayo, donde se reportó que una persona se sentía mal y se había desvanecido sobre la vía pública, justo frente un negocio ubicado a unos metros de la estación del metro Fundadores.

Testigos señalaron que el hombre comenzó a quejarse de un fuerte dolor repentino, minutos después el sujeto se desvaneció. Fueron varios ciudadanos quienes alertaron a paramédicos para brindarle ayuda a la persona. Al lugar llegó personal de la Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Alarma fallecimiento de hombre en el centro de Monterrey

La persona quedó tendida sobre la vía pública, por lo que elementos de la Policía de Monterrey procedieron a acordonar y resguardar este sitio a la espera de los peritos del Instituto de Criminalística y servicios Periciales (ICSP) para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo. Hasta el momento sigue sin ser identificado el hombre fallecido.

Aparentemente la muerte del hombre se debe a que el sujeto sufrió un infarto fulminante, pero será hasta que se revele la autopsia de ley cuando se confirme la causa de su deceso. Este hecho alertó a cientos de ciudadanos debido a que a unos metros se encuentra una parada de camiones y una estación del metro.

