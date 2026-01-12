Muere Hombre al Interior de Camión Ruta 130 San Pedro en el Centro de Monterrey

Un hombre murió al interior de un camión de la ruta 130 San Pedro-Centro cuando circulaba por la calle Jiménez en el centro de Monterrey. Este suceso ocurrió durante la tarde de este lunes 12 de enero.

Noticia relacionada: Atacan a Hombre con Arma Blanca en el Puente Rube en Monterrey

Según testigos, el hombre había subido a este camión apenas unas cuadras atrás. El sujeto se sentó y al llegar al cruce con la calle Isaac Garza, señalaron que el ahora fallecido se puso de pie y luego cayó al piso, por lo que el chofer de la unidad llamó de inmediato a paramédicos. Hasta el lugar se movilizaron elementos para brindarle ayuda al pasajero.

Luego de recibir algunos procedimientos médicos, los paramédicos confirmaron que el pasajero ya no contaba con signos vitales. A este punto también llegaron elementos de seguridad e investigación para acordonar el sitio y comenzar con los trabajos correspondientes.

Video: Muere Hombre en Camión Urbano en Calles Jiménez e Isaac Garza en el Centro de Monterrey

Cierran calle Jiménez tras muerte de hombre dentro de camión

Hasta el momento la personas fallecida no ha sido identificada, pero autoridades señalaron que se trataría de un hombre de tez morena, altura de 1.70 y de cabello cano. El sujeto vestía una chamarra en color negra, pantalón de mezclilla, tenis color negro y una mochila negra con rojo. Aparentemente habría muerto por causas naturales, pero será en los próximos días cuando se revele su causa de fallecimiento tras realizarle una autopsia de ley.

La calle Jiménez fue cerrada a la altura de las calles Santiago Tapia e Isaac Garza, por lo que elementos de seguridad pidieron a los automovilistas tomar vías alternas y no verse afectados en su circulación. Se espera que este punto se libere hasta que terminen los trabajos de los elementos de investigación.

Historias recomendadas:

Con información de Karina Garza Ochoa | N+

DAGM