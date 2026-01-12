Localizan a Bebé de 1 Año Que Había Desaparecido en Juárez, Nuevo León
La menor había sido reportada como desaparecida luego de que su madre la dejara bajo cuidado de una mujer en Juárez
Ya fue localizada la menor que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 10 de enero en el municipio de Juárez, Nuevo León. Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) mencionaron que la niña ya se encuentra bajo observación médica.
Fue durante la tarde de este lunes 12 de enero cuando elementos de investigación desactivaron la Alerta Amber de la pequeña Natalia, quien había sido reportada como desaparecida luego de que su madre la dejara al cuidado de otra mujer. Agentes precisaron que fue encontrada en un domicilio de Juárez.
Elementos de seguridad mencionaron que la niña se encuentra bajo observación médica para descartar cualquier daño en la menor. Hasta el momento no se han brindado más detalles de su localización y si hubo personas detenidas. Se espera que la carpeta de este caso siga bajo investigación hasta que el dictamen médico determine que Natalia se encuentre en buen estado de salud.
¿Cómo desapareció la menor localizada en una casa en Juárez?
Fue durante este 12 de enero cuando autoridades comenzaron con la búsqueda de Natalia, una menor que había sido vista por última vez el pasado 10 de enero. La madre de la víctima mencionó que ese día había dejado a su hija bajo cuidado de una mujer identificada como Jimena. Luego de regresar a recoger a la menor, ya no pudo localizarla.
La menor, de apenas un año de edad, no se encontraba aún registrada, por lo que las autoridades señalaron que la niña se podría encontrar en un peligro inminente debido a que ya llevaba dos días sin ser localizada. Se espera que en los próximos días se den más detalles sobre este caso y si habrá algún proceso legal contra la mujer que cuidaba a la menor.
DAGM