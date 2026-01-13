Intentan Matar a Balazos a Menor de Edad en Calles de García, Nuevo León

La noche del lunes 12 de enero, un menor de 17 años de edad sufrió un intento de homicidio por parte de sujetos armados que lograron escapar en el cruce de las calles Villa Sevilla y Villa Santiago, en la colonia Privadas de las Villas, en el municipio de García, Nuevo León.

Noticia relacionada: Atacan a Hombre con Arma Blanca en el Puente Rube en Monterrey

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores que viajaban a bordo de una motocicleta se le aproximaron al joven y le dispararon para posteriormente huir a toda velocidad. El ataque armado movilizó a los elementos de Protección Civil de García, quienes le brindaron atención pre hospitalaria al menor de 17 años, que presentaba una herida de bala en la pierna.

Al lugar de los hechos, en la colonia Privadas de las Villas, también llegaron policías municipales, quienes resguardaron la zona y recabaron las evidencias necesarias para la investigación del caso. Hasta el momento, se desconoce el motivo del ataque armado y no hay personas detenidas por este hecho violento.

Video: Intentan Asesinar a Menor de Edad en García NL

Matan a hombre en vía pública del municipio de García

Durante la misma noche del lunes 12 de enero, un hombre fue perseguido y ejecutado a balazos en la vía pública del municipio de García, Nuevo León. El ataque se reportó alrededor de las 08:00 p.m. en las calles Jaspe y Ágata, en la colonia Valle de San José.

Elementos de Protección Civil arribaron al sitio para brindarle los primeros auxilios pero únicamente confirmaron que el hombre había muerto debido a las heridas causadas por proyectiles de arma de fuego. La víctima fue identificada como Fernando Sánchez de 30 años de edad.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH