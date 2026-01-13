Hombre Muere Tras Chocar Contra Tráiler en García, Nuevo León

Un accidente carretero se registró la mañana de este martes 13 de enero en el kilómetro 63 de la autopista Saltillo–Monterrey en García, donde el conductor de una camioneta perdió la vida tras impactarse en la parte trasera de un tráiler.

De acuerdo con los primeros reportes, el choque fue de gran magnitud, lo que provocó que el conductor quedara prensado al interior del vehículo, perdiendo la vida en el lugar. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada de manera oficial por las autoridades.

El percance ocurrió prácticamente en el límite territorial entre el estado de Nuevo León y Coahuila, lo que movilizó a diversas corporaciones de auxilio. Al sitio arribaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, así como rescatistas de Protección Civil de García y Jaguares de Santa Catarina, quienes confirmaron el fallecimiento del conductor.

Movilización por choque y caos vial

Debido a las labores de rescate y al aseguramiento del área por parte de las autoridades, la circulación se vio severamente afectada en ambos sentidos. El tránsito permanece prácticamente paralizado de Saltillo hacia Monterrey y comienza a registrar afectaciones también en el sentido contrario, de Monterrey hacia Saltillo.

Autoridades exhortan a los automovilistas a extremar precauciones, reducir la velocidad y, de ser posible, utilizar vías alternas, como la carretera libre, mientras continúan las maniobras para retirar las unidades involucradas y restablecer la circulación en la zona.

