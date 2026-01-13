Conductor Muere Atrapado en Incendio de Auto tras Chocar en Monterrey
Se presume que el conductor habría quedado inconsciente tras chocar contra el muro de contención en la avenida Eugenio Garza Asada, por lo que no logró salir antes de que se incendiara el auto
Un hombre murió dentro de su auto envuelto en llamas tras estrellarse contra un muro de contención, al sur de la ciudad de Monterrey. El accidente vial se registró sobre la avenida Eugenio Garza Sada y el paso elevado de la Antigua Carretera a Santiago, en los límites de las colonias Florida y Nuevo Repueblo.
De acuerdo con testigos el coche color blanco chocó contra el muro de contención y de inmediato comenzó a incendiarse debido al fuerte impacto. Las llamas y un intensa columna de humo alarmaron a los demás conductores que pasaban por la zona, así como a los cuerpos de emergencia que se movilizaron hasta el sitio.
Se presume que el conductor quedó inconsciente tras recibir el impacto, sin poder salir, por lo que, quedó atrapado entre el fuego y perdió la vida dentro del vehículo que también quedó calcinado por el incendio y destrozado de la parte frontal por el choque contra el muro de contención.
Encuentran a conductor calcinado dentro de auto tras sofocar incendio
Al lugar llegaron elementos del Cuerpo de Bomberos de Nuevo León, Protección Civil de Nuevo León y Protección Civil de Monterrey, para sofocar las llamas. Luego de apagar el incendio, encontraron el cuerpo calcinado del conductor al interior del auto; hasta el momento, no ha sido identificado de manera oficial.
Debido a accidente y al incendio del vehículo, la vía fue restringida hacia el norte de la ciudad, donde el hecho podría estar relacionado a una indecisión al volante y el evidente exceso de velocidad; sin embargo, serán las autoridades quienes determinen la causa del hecho.
