Investigan Muerte de Instalador de Climas Tras Sufrir Descarga Eléctrica en Escobedo, Nuevo León

Un instalador de aires acondicionados perdió la vida luego de recibir una descarga eléctrica cuando se encontraba laborando en una barbería ubicada en la calle Benito Juárez en la colonia 16 de septiembre en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

El hecho se reportó la tarde de este lunes 12 de enero, cuando un hombre se encontraba instalando un aire acondicionado en al interior de una barbería. Al comenzar con el trabajo eléctrico el empleado habría recibido una descarga. Fueron los trabajadores de este sitio quienes se percataron del incidente, por lo que llamaron de inmediato a paramédicos.

Hasta esta barbería llegaron paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) para brindarle atención médica al instalador. Luego de una revisión se confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que se pidió el apoyo a elementos de seguridad e investigación.

Identifican a instalador de climas fallecido en Escobedo

A este lugar llegaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) quienes lograron identificar al fallecido como Jahír. El sitio fue acordonado por la Policía de Escobedo a la espera de la llegada de peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) para llevar a cabo los trabajos correspondientes.

La calle Benito Juárez y Vicente Guerrero permanecen aún cerradas debido a las investigaciones que se llevan a cabo en esta barbería, por lo que se pidió a los automovilistas tomar vías alternas para evitar algún inconveniente en su traslado. Se espera que este despliegue de autoridades siga presente durante las próximas horas.

