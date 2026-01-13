Matan a Hombre a Balazos Afuera de las Instalaciones del DIF en Monterrey

Un hombre fue asesinado a balazos por al menos un sujeto armado, minutos antes del medio día de este martes 13 de enero, en la avenida Camino Real y Ejidatarios, al exterior de las instalaciones del DIF, en la colonia Reforma, al norte de la ciudad de Monterrey.

Noticia relacionada: Intentan Matar a Balazos a Menor de Edad en Calles de García, Nuevo León

El reporte de detonaciones de arma de fuego generó el despliegue de Fuerza Civil y agentes ministeriales, quienes llevaron a cabo el acordonamiento de la zona donde un hombre murió debido a las heridas de bala, a pesar de los esfuerzos de los paramédicos de Cruz Roja y del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) por brindarle los primeros auxilios.

El hecho generó alarma entre comerciantes y clientes de los puestos cercanos, así como de las personas que transitaban por la avenida Camino Real, una importante vía de comunicación en la ciudad de Monterrey.

Video: Asesinan a Hombre Afuera de DIF en Monterrey

¿Qué más se sabe sobre el homicidio del hombre afuera del DIF en Monterrey?

De acuerdo con las primeras indagatorias, se presume que el hombre asesinado a balazos era comerciante y que el ataque fue cometido de manera directa contra él por al menos por un sujeto armado que presuntamente llegó caminando y huyó abordo de un vehículo con un cómplice que ya lo esperaba.

Las autoridades de seguridad continuan investigando el móvil de este ataque armado que dejó como saldo un hombre muerto afuera de las instalaciones del DIF, sobre la avenida Camino Real, en la colonia Reforma perteneciente al municipio de Monterrey, a plena luz del día, causando alarma entre la población.

Historias recomendadas:

SHH