¿Cómo Avanza el Caso de la Familia Intoxicada por Pollo Frito en Monterrey? Esto Sabemos

Ha pasado más de una semana desde que una familia denunció que se intoxicaron por comer pollo frito de un restaurante ubicado en el sector Solidaridad, en la ciudad de Monterrey. Tras la denuncia ciudadana, la sucursal fue clausurada por la Secretaría de Salud de Nuevo León y los afectados hospitalizados para su atención médica.

De los cinco integrantes de la familia, el hijo menor fue el único que no se intoxicó porque solo comió los complementos, pero no piezas de pollo frito. Sus hermanos de 9 y 11 años de edad, continúan internados en el Hospital Metropolitano, donde también atendieron a los padres que ya fueron dados de alta.

Luego de la clausura, el 13 de enero la Secretaría de Salud de Nuevo León realizó una inspección sanitaria en el restaurante de pollo frito, como parte del protocolo correspondiente, en la cuál detectaron diversas irregularidades relacionadas con las condiciones del lugar y temas de limpieza.

Abren carpetas de investigación en caso de familia intoxicada con pollo frito

El miércoles 14 de enero, el fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ya abrió varias carpetas de investigación sobre el caso de la familia intoxicada tras consumir pollo frito en Monterrey, para continuar con las indagatorias correspondientes.

Se abrieron unas carpetas, es por una intoxicación al parecer de los alimentos y se están realizando las investigaciones

Aunque no tienen aún confirmación de si el pollo frito fue el causante de esta intoxicación, Flores Saldívar aseguró que, por lo pronto, también se investigan la sucursal de comida rápida señalada por los afectados, que se encuentra en la avenida Colosio y Cabezada, en el sector Solidaridad de la ciudad de Monterrey.

Destacó que analizan los alimentos que se preparan en el restaurante de pollo frito para saber si están contaminados y continúan a la espera de los resultados de un examen patológico clínico que ayude a determinar y confirmar si fue la comida de este restaurante por la cual se intoxicaron los dos menores y sus padres.

¿Cuál es el estado de salud de los menores intoxicados?

El fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, también habló sobre estado de salud actual de los dos menores de 9 y 11 años de edad que continúan internados en el Hospital Metropolitano. Informó que los pequeños ya están estables y fuera de peligro, pero los médicos aún no los dan de alta.

