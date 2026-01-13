Revelan Causa de Muerte de Abuelita y Nieto en San Nicolás, Nuevo León

Este martes 13 de enero, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León reveló la causa de muerte de la señora Adriana de 63 años y su nieto Ricardo de 10 años de edad, quienes fueron hallados sin vida la noche del pasado viernes 9 de enero, dentro de su casa en la colonia Las Puentes, en el municipio de San Nicolás de los Garza.

Aunque en un inicio las autoridades descartaron una fuga de gas como causa del fallecimiento, estudios forenses posteriores confirmaron que la muerte se debió a la inhalación de monóxido de carbono dentro de la casa ubicada en la avenida Cordillera de los Andes de la colonia las Puentes 3er Sector, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Con estos resultados de la autopsia, se descarta la segunda línea de investigación por posible intoxicación alimentaria que había abierto la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, luego de encontrar vómito junto a los cuerpos de la señora Adriana y su nieto Ricardo.

¿Cómo ocurrió el hallazgo sin vida de la abuelita y su nieto en San Nicolás?

Fue la madre del menor Ricardo quien encontró a las víctimas sin vida dentro de la casa y dio aviso a las cuerpos de emergencia, que se movilizaron y arribaron de inmediato a la colonia Las Puentes, en San Nicolás de los Garza, para atender el reporte de dos personas inconscientes presuntamente por una fuga de gas.

El fallecimiento de Adriana y Ricardo fue confirmado por elementos de Protección Civil y policías municipales. Posteriormente, acordonaron la zona para llevar a cabo el levantamiento de los cuerpos e iniciar las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrieron los hechos.

