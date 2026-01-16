Mujer Frustra Asalto con una Lámpara en Tienda de Abarrotes en García, Nuevo León

Una tienda de abarrotes sufrió un intento de asaltado durante la mañana de este viernes 16 de enero. El momento quedó captado por cámaras de seguridad de este sitio ubicado en la colonia Real de Capellanía en el municipio de García, Nuevo León.

En el video se puede observar como dos hombres encapuchados ingresaron a la tienda de abarrotes y comienzan a exigirle el dinero a la encargada de este lugar. Uno de los presuntos implicados abre una mochila, la pone sobre el mostrador y posteriormente intenta abrir la caja registradora para tomar las ganancias del día mientras su acompañante se queda en la puerta de acceso cuidando que nadie entre al establecimiento.

La encargada de esta tienda de abarrotes sacó lo que parece ser una lámpara, con la que amedrentó a los dos presuntos ladrones. En el video se puede observar como la mujer alumbra a los implicados, lo cual causó que ambos sujetos salieran corriendo del establecimiento. El video comenzó a circular rápidamente en redes, donde vecinos comentaron estar preocupados por la seguridad de los vecinos de la colonia Real de Capellanía.

Captan robo a negocio de venta de celulares en El Carmen

Un caso similar ocurrió en el municipio de El Carmen, Nuevo León, donde una tienda de venta de celulares fue asaltada por dos jóvenes de aproximadamente 25 años de edad. El rostro de los presuntos implicados fueron captados por una cámara de seguridad de este establecimiento, por lo que el video fue compartido rápidamente en redes sociales para tratar de localizarlos.

En el video se puede ver como uno de los presuntos ladrones saca un arma y corta cartucho para intimidar a la encargada de este lugar mientras su acompañante comienza a echar varia mercancía en una bolsa de supermercado. Luego de cometer el presunto robo, ambos sujetos huyeron del sitio rápidamente al notar que estaban siendo grabados.

