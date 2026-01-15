Asaltan a Punta de Pistola Negocio de Venta de Celulares en El Carmen, Nuevo León

Un local que se dedica a la venta de diversos artículos, entre ellos celulares, fue asaltado a punta de pistola por dos jóvenes que se hicieron pasar como clientes. Fue durante la tarde de este jueves 15 de enero cuando los dueños de este sitio comenzaron a compartir el video del momento a través de redes sociales.

En el video captado por cámaras de seguridad se puede observar el momento en que dos hombres, de aproximadamente 20 a 25 años de edad, ingresan a este local ubicado en la colonia El Jaral en El Carmen, Nuevo León. Los sujetos comienzan a preguntarle a la cajera sobre un celular que se encontraba en un vitrina. La víctima saca el producto y se los muestra.

En ese momento uno de los hombres saca una bolsa de supermercado y se la entrega a su acompañante quien se encontraba parado frente a la puerta de este establecimiento aparentemente revisando que nadie se acercara. Luego de que la víctima sacara el celular de la vitrina, uno de los sujeto saca un arma y corta cartucho para intimidar a la cajera.

Ciudadanos piden más seguridad tras asalto a negocio en la colonia El Jaral

Los sujetos comienzan a exigirle el dinero de las ventas del día a la cajera, quien accede a los presuntos asaltantes. Uno de los hombres comienza a echar algunos artículos a la bolsa de supermercado mientras que la persona armada despoja de un teléfono a la encarga de este local. Luego de cometer el robo, los dos implicados abandonaron el lugar para no ser atrapados.

Locatarios y vecinos de la colonia El Jaral pidieron a elementos de seguridad que se realicen más recorridos por calles de este punto debido a que por falta de patrullajes se ha registrado varios robos a negocios y asaltos a personas. Se espera que con los videos captados sea más fácil identificar a los responsables y puedan ser detenidos.

