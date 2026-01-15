Encuentran a Adulto Mayor Muerto Dentro de su Recámara en Monterrey

Un adulto mayor fue encontrado sin vida dentro de su casa ubicada en la calle Cabo Verde, en la colonia Vista Hermosa, perteneciente a la ciudad de Monterrey. El hallazgo del hombre muerto se dio durante la madrugada del jueves 15 de enero y generó un despliegue de las autoridades de seguridad y cuerpos de emergencia.

Noticia relacionada: Localizan a Mujer Sin Vida Dentro de una Casa en Monterrey; Investigan Presunta Fuga de Gas

Luego de recibir el reporte de una persona baleada dentro de la habitación de una vivienda en la colonia Vista Hermosa, elementos de la Policía de Monterrey, rescatistas de Protección Civil de Monterrey y paramédicos arribaron a al sitio donde confirmaron el hallazgo de un hombre de 76 años de edad sin vida.

Una fuente indicó que junto al cuerpo de la víctima encontraron un revolver, elemento que será considerado en la investigación por parte de las autoridades para determinar cómo ocurrieron los hechos y cuál es la causa de muerte del hombre, que hasta el momento no han dado a conocer su identidad.

Video: Investigan Muerte de Hombre Dentro de su Casa en Monterrey

Encuentran a adulta mayor sin vida dentro de su casa en Monterrey

Otra muerte de una adulta mayor se registró durante la tarde de miércoles 14 de enero en la ciudad de Monterrey. La mujer, identificada como Tomasa Pérez de 83 años de edad, fue localizada sin vida por su hijo al interior de su casa ubicada en la calle Fortunato Lozano, en la colonia Pedro Lozano.

Policías municipales y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) arribaron al sitio para llevar a cabo las indagatorias correspondientes. Se presume que la adulta mayor pudo haber muerto por una intoxicación, ya que, su hijo indicó que al llegar percibió un fuerte olor a gas dentro de la vivienda; sin embargo, se espera los resultados de la autopsia para confirmar o descartar esta causa.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH