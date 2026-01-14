Buscan a Maestro Colombiano Desaparecido en Aeropuerto de Monterrey tras Arresto en Apodaca

Autoridades de seguridad en Nuevo León comenzaron la búsqueda de un maestro, de nacionalidad colombiana, que fue reportado como desaparecido en el municipio de Apodaca. La ficha de este reporte fue publicada por la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) el pasado 2 de enero.

El maestro, identificado como Leonardo Ariel Escobar Barrios, de 42 años de edad, había llegado a la ciudad de Monterrey tras realizar unas escala en un viaje que tenía como destino la Ciudad de México. El hombre había llegado al país para impartir clases en una universidad privada en el estado de Puebla. Tras perder contacto con el sujeto, se alertó a las autoridades de su desaparición.

La tarde de este miércoles 14 de enero, el fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, mencionó que la última localización del maestro desaparecido fue en el Aeropuerto de Monterrey, donde fue localizado su equipaje de viaje. Elementos de investigación ya se encuentran pidiendo las cámaras de seguridad de este sitio para tratar de localizar al hombre colombiano.

Maestro colombiano desaparecido fue arrestado previamente en Apodaca

Javier Flores también reveló que el maestro colombiano había sido detenido por elementos de la Guardia Nacional días antes de su desaparición. El fiscal mencionó que el hombre había sido arrestado por cometer faltas administrativas en el municipio de Apodaca, Nuevo León, por lo que había sido puesto a disposición de las autoridades correspondientes y fue justo el día de su desaparición cuando había sido puesto en libertad.

Fue liberado el 2 de enero, de ahí aparece con nueva ropa en el aeropuerto y se encuentra ahí su maleta como objeto perdido

Hasta el momento se sigue con los protocolos de localización del maestro colombiano. Autoridades de Nuevo León señalaron que están en contacto con la Embajada de Colombia para trabajar en conjunto y tratar de encontrar al hombre. Se espera que en los próximos días los elementos de la Fiscalía de Nuevo León den más detalles sobre este caso y pueda revelar los videos de las cámaras de seguridad del aeropuerto.

